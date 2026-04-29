VIETRI SUL MARE. FRANCESCO AVALLONE NOMINATO NUOVO COORDINATORE CITTADINO DI FRATELLI D’ITALIA

Soffia un vento nuovo a Vietri sul Mare. Fratelli d’Italia annuncia ufficialmente la nomina di Francesco Avallone a coordinatore cittadino.

Avallone, figura conosciuta e stimata sul territorio, raccoglie con entusiasmo e senso di responsabilità questo incarico. Una scelta che punta a radicare ancora di più il partito nella prima perla della Costiera Amalfitana, ascoltando i cittadini e trasformando le idee in progetti concreti.

“Ringrazio tutti i tesserati e le cariche politiche del partito per la fiducia e la stima dimostrata. E un pensiero speciale va ad Antonello Capozzolo, il coordinatore che mi ha preceduto: a lui va la mia riconoscenza per il lavoro svolto e per il solco che ha tracciato. Da lì ripartiamo, con rispetto e determinazione”, dichiara Avallone. “Questa nomina non è una poltrona, ma un paio di scarpe da consumare camminando tra la gente, nelle piazze, nei vicoli. Vietri ha bisogno di energia, di coraggio e di una squadra unita. Noi ci siamo”.

Il partito riparte quindi da Vietri con un obiettivo chiaro: costruire, coinvolgere e dare voce a chi ama questa terra. La nuova fase del coordinamento cittadino sarà all’insegna dell’ascolto, della trasparenza e della presenza costante sul territorio.