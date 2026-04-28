LA NUOVA LEGGE ELETTORALE PER LE POLITICHE: IN COMMISSIONE ALLA CAMERA LE PRIME AUDIZIONI

Sulla legge elettorale si va avanti, l’obiettivo è completare tutte le audizioni entro maggio. Parola dell’azzurro Nazario Pagano, presidente della commissione Affari costituzionali della Camera. Stamane, alle 11, in Prima Commissione a Montecitorio, infatti, alla presenza della ministra per le Riforma Elisabetta Alberti Casellati, spiega Pagano all’Adnkronos “sono iniziate le audizioni. Sono stati auditi sei professori, alcuni in presenza, altri in videocollegamento. E’ stato sicuramente un arricchimento per noi parlamentari che li ascoltavamo”.

“Alcuni aspetti sono stati posti in rilievo dagli auditi e certamente -assicura l’esponente di Fi- saranno sottoposti a un approfondimento”. Giovedì scorso le opposizioni hanno accolto l’appello rivolto proprio da Pagano a dare una sforbiciata al numero dei soggetti che avevano proposto di audire. Oggi sono stati ascoltati sei esperti in materia elettorale: Lara Trucco, docente di diritto costituzionale all’Università di Genova; Mario Esposito, prof di diritto costituzionale all’università del Salento; Lorenzo Spadacini, docente presso l’università telematica ‘Mercatorum’; Francesca Biondi, prof di diritto costituzionale presso l’Università degli studi di Milano; Luca Longhi docente di diritto pubblico presso l’università telematica ‘Pegaso’ e Alessandro Sterpa, prof di diritto costituzionale presso l’ateneo della Tuscia.

Sul tavolo restano i nodi sulle soglie per il premio di governabilità e sul ballottaggio oltre all’indicazione del candidato premier. Si va avanti senza correre? ”No, si va avanti come da indicazioni”, taglia corto Pagano che aggiunge: ”l’intenzione sarebbe quella di chiudere tutte le audizioni entro il mese di maggio, vediamo se riusciamo”.