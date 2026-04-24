Il Commissario provinciale di Fratelli d’Italia, On. Imma Vietri, ha nominato Annalisa Della Monica, già consigliere comunale e provinciale, quale nuovo Commissario cittadino del partito a Cava de’ Tirreni.
La nomina si inserisce nel percorso volto a garantire la massima serenità e linearità nell’azione politica e organizzativa in vista delle prossime elezioni comunali del 24 e 25 maggio 2026, alla luce della candidatura al consiglio comunale di Gianpio De Rosa, già coordinatore cittadino del partito. “Desidero esprimere un sentito ringraziamento a Gianpio De Rosa per il lavoro svolto nel corso del suo mandato – dichiara Vietri – Contestualmente, rivolgo ad Annalisa Della Monica i migliori auguri di buon lavoro. La sua nomina rappresenta il riconoscimento della serietà e dell’impegno che ha sempre dimostrato, qualità che costituiscono un riferimento importante per il partito sul territorio. Sono certa che saprà guidare con equilibrio e determinazione il percorso politico e organizzativo, contribuendo in modo significativo alla continuità dell’azione di Fratelli d’Italia a Cava de’ Tirreni e al consolidamento del lavoro già svolto” conclude Vietri.
CAVA DE’ TIRRENI. ANNALISA DELLA MONICA E’ LA NUOVA COORDINATRICE CITTADINA DI FRATELLI D’ITALIA
Il Commissario provinciale di Fratelli d’Italia, On. Imma Vietri, ha nominato Annalisa Della Monica, già consigliere comunale e provinciale, quale nuovo Commissario cittadino del partito a Cava de’ Tirreni.