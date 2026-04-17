ROBERTO CELANO (FORZA ITALIA): “INTERROGAZIONE AL PRESIDENTE FICO SU CASA COMUNITA’ BUCCINO”

Il Consigliere regionale Roberto Celano ha presentato una formale interrogazione a risposta scritta al Presidente della Giunta regionale, Roberto Fico, in merito alla mancata attivazione dell’Ospedale di Comunità di Buccino, in provincia di Salerno.

Nonostante la struttura risulti completata da circa due anni sotto il profilo edilizio, impiantistico e logistico, nonché collaudata e già arredata, ad oggi essa resta incredibilmente inattiva, priva di posti letto e servizi sanitari operativi. Un’opera pubblica realizzata con un investimento superiore al milione di euro che continua a non produrre alcun beneficio per i cittadini.

“È inaccettabile – dichiara Celano – che una struttura già pronta resti inutilizzata mentre le aree interne continuano a soffrire gravi carenze nell’assistenza sanitaria territoriale e gli ospedali sono sottoposti a forte pressione”.

Nell’interrogazione, il Consigliere ha chiesto di chiarire le ragioni che impediscono l’attivazione del presidio, se la Regione sia pienamente consapevole dello stato della struttura e quali siano gli eventuali ostacoli, di natura amministrativa, organizzativa o finanziaria, che ne stanno ritardando l’apertura.

Celano ha inoltre sollecitato interventi urgenti e tempi certi per la messa in funzione dell’Ospedale di Comunità, sottolineando come il protrarsi di questa situazione rappresenti non solo un grave disservizio per i cittadini, ma anche un potenziale spreco di risorse pubbliche.

“L’Ospedale di Comunità – conclude Celano – rappresenta un presidio fondamentale per garantire continuità assistenziale, presa in carico dei pazienti cronici e decongestionamento delle strutture ospedaliere. È necessario intervenire subito”.

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