RAFFAELE AVETA (M5S): “GRANDE SINERGIA CON GLI ASSESSORI ZABATTA E SERLUCA”

“Abbiamo ufficialmente inaugurato i lavori della Commissione Agricoltura, incontrando l’assessore regionale alla Pesca, Fiorella Zabatta, e l’assessore regionale all’Agricoltura, Maria Carmela Serluca, per un confronto sugli indirizzi programmatici e sulle priorità di intervento nell’ambito delle rispettive deleghe”, dichiara il presidente della Commissione, Raffaele Aveta.

“Nel corso del confronto sono stati definiti gli ambiti di intervento della Commissione, con l’obiettivo di costruire una sinergia stabile e operativa tra Giunta e Consiglio. I lavori sono stati avviati con una chiara priorità, condivisa dagli assessori: sostenere concretamente agricoltori e pescatori e rafforzare le politiche di settore. Tra i vari temi affrontati figurano la situazione delle comunità montane e il pagamento del personale. Particolare attenzione è stata dedicata alla crisi, determinata dall’attuale congiuntura geopolitica, che investe i settori della pesca, dell’agricoltura e della filiera agroalimentare, ambiti per i quali sono necessarie immediate misure di sostegno”.

“In quest’ottica appare centrale l’emanazione di appositi bandi – continua Aveta – e l’adozione di nuove strategie come il bando giovani finalizzato a favorire il ricambio generazionale nel comparto ittico, che sta portando avanti l’assessore Zabatta. Foriera di importanti risultati appare anche l’apertura, presso la Regione, di uno sportello AGEA, strumento utile a rafforzare l’efficacia delle misure regionali e a semplificare l’accesso ai servizi per gli operatori del settore, per il quale va dato pieno merito all’assessore Serluca. Nel corso della seduta, la Commissione ha inoltre rappresentato la necessità di incrementare le risorse destinate al bando per le strade rurali, ritenuto strategico per lo sviluppo e la competitività dei territori, specie delle aree interne”.

“Ringrazio gli assessori per la disponibilità e per il clima di collaborazione instaurato. La Commissione si conferma luogo di confronto e di proposta – conclude Aveta – e continuerà a lavorare con responsabilità per sostenere i territori e le filiere produttive della Campania”.