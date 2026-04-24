SALERNO. ECCO LA LISTA DI AVANTI SALERNO, A SOSTEGNO DELLA CANDIDATURA DI VINCENZO DE LUCA

Depositata, in mattinata, a Salerno, la lista di Avanti Salerno, presente nella coalizione di Vincenzo De Luca. Ecco tutti i nomi dei candidati
Mirko Bove
Antonio Cammarota
Pietro Cardella
Simona Calzaretti
Vincenzo Caserta
Licia Claps
Ilaria De Angelis
Modestino De Marco
Stefania De Martino
Anna Maria Di Martino
Filomeno Antonio Di Popolo
Raffaele Ferraioli
Alessia Genta
Maria Grazia Gianfilippo
Francescopio Greco
Gabriele Guarini
Francesco Marino Iandiorio
Sonia Lotoro
Giuseppe Morrone
Massimiliano Natella
Paolo Ottobrino
Clotario Pagano detto “Roy”
Michela Parisi
Annamaria Procida
Domenico Rinaldi detto “Mimmo”
Olga Robertazzi
Vania Rocco Ferraiolo
Giovanni Savignano
Maria Rosaria Siani
Franco Valletta
Michele Verderame
Antonia Willburger detta “Tonia”
—