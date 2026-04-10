IL PROFESSORE FRANCESCO FASOLINO NOMINATO ALL’INTERNO DEL CDA DEL PARCO ARCHELOGICO DI PAESTUM

Il professore universitario Francesco Fasolino, oggi Direttore del Dipartimento di Scienze Giuridiche di Unisa, è stato nominato all’interno del Consiglio di Amministrazione del Parco Archeologico di Paestum. Fasolino, indicato a far parte del Cda da parte del Ministero
Fanno parte del nuovo CDA, insieme al Professore Fasolino, Antonella Caiazzo, designata dal Ministro della cultura; − Teresa Giuliani, designata dal Ministro della cultura; − Domenico De Rosa, designato dal Ministro della cultura d’intesa con il Ministro dell’economia e delle finanze.