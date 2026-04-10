GIOVANNI GUZZO: “AD ACERNO PER L’INAUGURAZIONE DELLA SCUOLA DI FORMAZIONE POLITICA POLITEIA”

È stato un momento di confronto vero, profondo, necessario.
La scuola di formazione politica Politeia rappresenta qualcosa che oggi serve più che mai: uno spazio dove i giovani non vengono solo ascoltati, ma messi nelle condizioni di comprendere, analizzare e costruire.”
Lo scrive Giovanni Guzzo, Presidente facente funzione della Provincia di Salerno.
Ho visto ragazzi attenti, curiosi, pronti a mettersi in discussione.
E questo è il segnale più importante.
Perché la politica – quella autentica – non nasce nei palazzi, ma cresce nei luoghi in cui si studia, si dialoga e si impara a guardare oltre il presente.
In una fase storica complessa, parlare di partecipazione, democrazia, istituzioni e territorio significa assumersi una responsabilità: quella di formare una nuova classe dirigente consapevole, libera e preparata.
Ed è proprio da qui che dobbiamo ripartire.
Dai giovani.
Dalle idee.
Dalla capacità di immaginare un futuro migliore e lavorare, insieme, per realizzarlo.