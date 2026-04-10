FORZA ITALIA CAMPANIA. FULVIO MARTUSCIELLO LANCIA DIPARTIMENTO INNOVAZIONE E TECNOLOGIE

Forza Italia Campania mette l’innovazione al centro della propria agenda politica e lo fa con “Upgrade, Tecnologie e Futuro”, il nuovo dipartimento su innovazione e tecnologie presentato oggi nella sede regionale del partito, a Napoli. “Abbiamo scelto di chiamarlo Upgrade perché la Campania ha bisogno di fare un salto di qualità, puntando con decisione su digitale, innovazione e nuove competenze”, ha spiegato il segretario regionale Fulvio Martusciello. Il dipartimento sarà guidato da Rossella Galiano, giovane professionista chiamata a sviluppare un lavoro sui temi dell’innovazione tecnologica, delle startup e delle nuove professioni. “Il nostro obiettivo – ha detto Galiano – è costruire uno spazio concreto di lavoro e di proposta, capace di mettere in rete competenze, giovani e imprese. Vogliamo trasformare l’innovazione in opportunità reali, creando condizioni perché chi ha talento possa scegliere di restare e crescere in Campania”.

“Upgrade nasce per dare spazio a tutto ciò che rappresenta il futuro: intelligenza artificiale, transizione digitale, nuove imprese e formazione. Non un dipartimento tradizionale, ma un luogo operativo in cui costruire proposte concrete per rendere la Campania più competitiva e al passo con i cambiamenti”, ha aggiunto Martusciello. A sottolineare il valore strategico dell’iniziativa è il vicesegretario regionale degli azzurri Gianfranco Librandi: “L’innovazione è il terreno su cui si gioca la competitività dei territori. Con ‘Upgrade’ Forza Italia costruisce una piattaforma concreta per trasformare tecnologia e digitale in crescita, lavoro qualificato e nuove opportunità per i giovani campani”.

“La Campania non può inseguire il futuro, deve guidarlo. E noi vogliamo essere la classe dirigente che accende questo cambiamento, per esempio, si potrebbe istituire un premio per chi presenta il filmato della città del futuro, così noi imprenditori possiamo trarre idee”, ha concluso Librandi.