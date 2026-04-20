IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO REGIONALE MANFREDI RICORDA LE VITTIME DEL TERRORISMO

Nel giorno del 44° anniversario del tragico attentato terroristico, lunedì 27 aprile 2026, alle ore 8,30, alla via Cristoforo Colombo, a Napoli, il Presidente del Consiglio Regionale della Campania, On. Massimiliano Manfredi, deporrà una corona di alloro accanto alla targa commemorativa dedicata all’Assessore Regionale al Lavoro e Formazione Professionale, Raffaele Delcogliano, e al suo autista e collaboratore, Aldo Iermano, vittime dell’attentato, avvenuto il 27 aprile 1982, per mano delle Brigate Rosse, nel capoluogo partenopeo. Lo si legge in una nota del Consiglio regionale della Campania.

Inoltre, alle ore 10,30, nell’Aula del Consiglio Regionale della Campania, al Centro Direzionale di Napoli isola F13, si svolgerà la cerimonia commemorativa a cui parteciperanno il Presidente del Consiglio Regionale della Campania, On. Massimiliano Manfredi, il Questore di Napoli, Maurizio Agricola, il Comandante Interregionale dell’Italia Meridionale della Guardia di Finanza, Generale di Corpo d’Armata, Francesco Greco, il Direttore Regionale dei Vigili del Fuoco della Campania, ing. Michele Mazzaro. Come previsto dalla Legge Regionale n. 18/2022, saranno consegnati attestati di benemerenza ad agenti della Polizia di Stato, della Guardia di Finanza e dei Vigili del Fuoco, che, nello scorso anno, si sono distinti tra i più meritevoli, per azioni di soccorso e di coraggio, compiute, con particolare riferimento ad azioni di contrasto alla criminalità, in servizio e fuori servizio, nel territorio regionale campano.