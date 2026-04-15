L’AZIENDA MUTTI CERCA 1300 COLLABORATORI PER STAGIONE POMODORO. C’E’ ANCHE STABILIMENTO DI SALERNO

Mutti, azienda leader in Europa nel mercato dei derivati del pomodoro, dà il via alla ricerca di 1300 collaboratori stagionali per la campagna di trasformazione del pomodoro 2026. I lavoratori saranno impegnati nei tre stabilimenti dell’azienda: 500 a Montechiarugolo e 400 a Collecchio, in provincia di Parma, e altri 400 nello stabilimento di Oliveto Citra, in provincia di Salerno.

Il periodo estivo, da luglio a settembre, rappresenta per Mutti un momento cruciale: è in queste settimane che infatti viene trasformata tutta la materia prima proveniente dalle oltre 800 famiglie di agricoltori partner, lavorando il pomodoro colto nel pieno della sua maturazione. Per garantire efficienza e qualità in questa fase così intensa, l’azienda apre le candidature per ruoli specializzati come analisti addetti al controllo qualità e alla campionatura, operatori di linea, periti meccanici ed elettrici, oltre a diplomati e laureandi in discipline scientifiche desiderosi di fare esperienza in un contesto produttivo di eccellenza.