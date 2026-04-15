PRIMARIE DEL CENTRO SINISTRA, PRIMO SONDAGGIO: ELLY SCHLEIN (36%), SALIS (29%) E CONTE (26%)

Elly Schlein in testa alle preferenze degli elettori del campo largo nelle eventuali primarie, questo quanto emerge dal sondaggio di YouTrend per Sky Tg24. In uno scenario di partecipazione ‘buona’ (otto elettori su dieci) la segretaria del Partito democratico è in testa con il 36%, seguita da Silvia Salis al 29% e Giuseppe Conte al 26%. Fra gli elettori Pd, Schlein domina con il 60%, fra quelli M5s Conte è primo con l’85%. In questo scenario la differenza viene fatta dalla mobilitazione differente degli elettorati: andrebbero a votare il 55% degli elettori Pd a fronte di solo il 38% degli elettori M5s, facendo perdere a Conte quasi 500mila voti rispetto a una situazione di affluenza omogenea. Più staccati il futuro candidato Avs (5%), poi Ernesto Maria Ruffini (3%) e Gaetano Manfredi (1%). La quota di votanti sul totale degli elettori del campo largo è del 48%. Fra gli elettori Avs, Salis (41%) e un candidato di bandiera Avs (37%) precedono Conte (15%). Fra quelli di Azione/Iv/+Europa l’indecisione è altissima (49%), con Ruffini al 45% e Salis al 40%.

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