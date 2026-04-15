MASSIMO GRIMALDI (LEGA); “COMMISSIONE MARE OPERATIVA, FOCUS SU AMERICA’S CUP”

“Oggi, in qualità di Presidente della III Commissione Speciale Risorse Mare, Emergenza Bradisismo e Grandi Eventi, ho convocato l’Ufficio di Presidenza insieme al collega Vicepresidente Salvatore Madonna e al collega Segretario Andrea Volpe.

Nel corso dell’incontro abbiamo avviato un tavolo operativo, definendo cinque punti di lavoro prioritari per rendere la Commissione immediatamente efficace: monitoraggio del fenomeno bradisismico, tutela e valorizzazione delle risorse del mare, coordinamento istituzionale, focus su grandi eventi e sulle risorse disponibili. Particolare attenzione sarà rivolta ai primi temi in agenda, anche alla luce della riunione tenutasi ieri a Palazzo Chigi della Cabina di Regia per l’America’s Cup 2027, che rappresenta una straordinaria opportunità di sviluppo e visibilità per il nostro territorio.

A breve sarà convocata l’intera Commissione per condividere le linee operative e avviare un percorso strutturato con obiettivi chiari e tempistiche ben definite”.

Così in una nota Massimo Grimaldi (Lega), presidente della III Commissione Speciale del Consiglio regionale della Campania.