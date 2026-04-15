SALERNO. CHICCA INGENITO (A TESTA ALTA): “UNA CITTA’ PIU’ INNOVATIVA E VICINA AI CITTADINI”

Redazione Agenda Politicadai Comuni

La Dottoressa Chicca Ingenito è candidata al Consiglio Comunale nella lista “A Testa Alta con Vincenzo De Luca Sindaco”. Ricercatrice in biologia cellulare e molecolare, è impegnata in progetti internazionali di ricerca scientifica nel campo della medicina personalizzata, con particolare riferimento all’ambito oncologico. Nel suo percorso ha maturato solide competenze gestionali e organizzative, coordinando progetti complessi e multidisciplinari. È attivamente impegnata sul territorio, con particolare attenzione al mondo della pesca, della cooperazione e alle realtà produttive locali. Da anni è inoltre impegnata nella promozione della nutrizione e dei corretti stili di vita, valorizzando la tradizione della Scuola Medica Salernitana e i principi della dieta mediterranea. Un impegno che nasce dall’ascolto delle comunità e dalla volontà di valorizzare le vocazioni del territorio. Attenta ai giovani e al sociale, promuove modelli di sviluppo inclusivi e sostenibili. «Metto a disposizione della città competenze ed esperienza – dichiara – per contribuire a politiche concrete, innovative e vicine ai cittadini»

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