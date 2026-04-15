ROBERTO FICO: “LE FONDERIE PISANO RESTANO CHIUSE. TAR RESPINGE RICORSO. PRIORITA’ E’ LA SALUTE”

“Le Fonderie Pisano resteranno chiuse. Il TAR ha respinto il ricorso presentato dalla proprietà confermando la correttezza della nostra procedura. Come sempre abbiamo agito sulla base di valutazioni tecniche rigorose, nel pieno rispetto della legge e delle indicazioni della Corte Europea dei Diritti dell’Uomo.”

Lo scrive il Presidente della Regione Campania Roberto Fico.

La tutela della salute e dell’ambiente resta per noi una priorità assoluta. Allo stesso tempo, siamo consapevoli dell’impatto sui lavoratori e continueremo ad impegnarci per individuare soluzioni che possano accompagnarli e sostenerli in questo percorso.

Andiamo avanti così, con responsabilità, equilibrio e con l’obiettivo di uno sviluppo che sia davvero sostenibile, giusto e compatibile con la vita delle persone.