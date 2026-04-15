FORZA ITALIA. DIRIGENTI DI NAPOLI CHIEDONO A TAJANI IL RINVIO DEI CONGRESSI LOCALI

‘La fase politica che attraversa Forza Italia a Napoli impone oggi scelte di responsabilità, equilibrio e visione. Non è più il tempo delle forzature né delle prove di forza interne: è il tempo della tutela del partito e della sua credibilità”. È quanto afferma una parte della classe dirigente napoletana di Forza Italia, che interviene nel dibattito politico interno chiedendo il blocco dei congressi con una lettera indirizzata ai vertici nazionali e locali del partito, Antonio Tajani, Fulvio Martusciello, Francesco Silvestro e Iris Savastano. Il documento sottoscritto da diversi segretari delle municipalità – si legge nel testo- rappresenta già di per sé la dimostrazione evidente che non esiste, allo stato, una condizione di unitarietà politica tale da consentire lo svolgimento sereno e condiviso dei congressi. Se vi fosse stata unità, non sarebbe stato necessario formalizzare una presa di posizione così ampia e articolata”. La missiva, a quanto si apprende, porta la firma di 8 segretari azzurri delle municipalità del Comune: si tratta di Ciro Parulano, Vincenzo Perez, Simone Guarino, Nunzia Barbato, Francesco Ruggiero, Maurizio Lezzi, Massimo Scherillo e Giuseppe Pistona. L’oggetto della lettera è ‘Richiesta di valutazione politica ed organizzativa in ordine al ruolo di segretario cittadino di Fi Napoli’.

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