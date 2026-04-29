GOVERNO MELONI. CAMBIA LA MARCIA: OGGI IN CONSIGLIO DEI MINISTRI IL PIANO CASA DA 4 MILIARDI

Inizia la marcia di avvicinamento del Governo di Giorgia Meloni all’appuntamento con le elezioni politiche del 2027. Dopo la sconfitta al Referendum sulla Giustizia e dopo alcuni casi che hanno tormentato la vita dell’esecutivo, da oggi pare che il Governo voglia dare una netta accelerata ad alcuni interventi, a cominciare dal Piano Casa.
Il Piano casa atteso, per la mattinata di oggi, in Consiglio dei ministri dovrebbe prevedere risorse per circa 4 miliardi di euro. E’ quanto si apprende da fonti di maggioranza.