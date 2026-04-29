GOVERNO MELONI. CAMBIA LA MARCIA: OGGI IN CONSIGLIO DEI MINISTRI IL PIANO CASA DA 4 MILIARDI

Redazione Agenda PoliticaPrima pagina, Primo piano

Inizia la marcia di avvicinamento del Governo di Giorgia Meloni all’appuntamento con le elezioni politiche del 2027. Dopo la sconfitta al Referendum sulla Giustizia e dopo alcuni casi che hanno tormentato la vita dell’esecutivo, da oggi pare che il Governo voglia dare una netta accelerata ad alcuni interventi, a cominciare dal Piano Casa.

Il Piano casa atteso, per la mattinata di oggi,  in Consiglio dei ministri dovrebbe prevedere risorse per circa 4 miliardi di euro. E’ quanto si apprende da fonti di maggioranza.

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