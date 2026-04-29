CAMPAGNA, COMUNALI 2026. ADELE AMORUSO TRA FOLLA ED ENTUSIASMO: “LAVORIAMO PER GOVERNARE”

Redazione Agenda Politicadai Comuni

Bagno di folla, a Campagna, per Adele Amoruso, candidata alla carica di Sindaco, sostenuta da 5 liste civiche che, questa sera, in un’affollatissima sala, ha aperto la sua campagna elettorale, illustrando gli obiettivi del suo programma e parlando al cuore della città che, da giorni, attendeva la prima uscita pubblica della candidata alla carica di primo cittadino.

“Lavoriamo per governare”, ha sottolineato in piu’ di un’occasione Adele Amoruso che, dai prossimi giorni, inizierà, accompagnata dai consiglieri candidati nelle sue 5 liste, ad incontrare i cittadini di tutte le frazioni di Campagna.

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