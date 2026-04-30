COMUNE DI SARNO. IL CONSIGLIO COMUNALE APPROVA IL RENDICONTO DI GESTIONE 2025

“Un risultato che rafforza la solidità dell’Ente”, ha dichiarato il Sindaco Francesco Squillante, sottolineando il lavoro svolto in sinergia con gli uffici per garantire certezze nella programmazione di servizi e investimenti. L’avanzo sarà impiegato per migliorare le infrastrutture, con particolare attenzione a manutenzione, opere pubbliche, scuola, cultura, mobilità e servizi sociali.