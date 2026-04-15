ANTONIO D’ALESSIO (AZIONE): “MINISTRO GIULI MANTENGA PROMESSE SU DUOMO SALERNO E BADIA DI CAVA”

“Il 29 maggio 2024 avevamo chiesto all’allora ministro della Cultura Sangiuliano notizie sui fondi assegnati al Duomo di Salerno e alla Badia di Cava de’ Tirreni per importanti interventi attesi da tempo: il ministro parlava di concreti avanzamenti e addirittura ringraziava noi interroganti che gli offrivamo l’occasione per comunicare l’imminenza dell’inizio dei lavori che erano al vertice della sua agenda. Anche a seguito di un’altra interrogazione di maggio 2025, non abbiamo avuto nessun gesto concreto. Oggi al ministro Giuli abbiamo chiesto lo stato di avanzamento sul cronoprogramma per edifici che rappresentano un patrimonio culturale per la provincia di Salerno e per l’intero Paese. Giuli ha assicurato un impegno sugli interventi per il Duomo e per la Badia e ci auguriamo vivamente che mantenga quanto affermato. Ma, allo stesso, tempo speriamo che non sia uno scaricabarile perché servono credibilità e autorevolezza: ci sono comunità che aspettano queste importanti ristrutturazioni per motivi artistici, storici, culturali, per la bellezza dei territori, per il valore spirituale e per le ricadute economiche. Noi continueremo a seguire l’avanzamento dei lavori e se la promessa non sarà mantenuta, ritorneremo in aula a chiedere conto e ragione”. Lo ha dichiarato Antonio D’Alessio, deputato di Azione, intervenuto in aula alla Camera in occasione del Question time con il ministro della Cultura Alessandro Giuli.

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