IL MINISTRO PIANTEDOSI: “CONGRATULAZIONI A PRESIDENTE ANCI CAMPANIA MORRA PER EVENTO SU 50 ANNI”

“Voglio congratularmi con il presidente Francesco Morra e con i suoi collaboratori che, con passione e senso di appartenenza, hanno valorizzato l’importante traguardo di ANCI Campania che da mezzo secolo è il punto di riferimento costante e concreto per lo sviluppo di questo meraviglioso territorio e delle sue tante aree interne”. Cosi il ministro dell’Interno Matteo Piantedosi nel volume “Dove nasce lo Stato” che sarà distribuito all’evento dei 50 anni di ANCI Campania, giovedi’ 16 aprile, nell’aula magna del complesso universitario di

San Giovanni a Teduccio, a Napoli.

“È un’occasione preziosa – spiega – che consente di celebrare, con la giusta formalità, la memoria storica, l’identità istituzionale e le prospettive future di chi opera sui territori e che, con idee, esperienze e proposte, può arricchire il confronto sui diversi temi che impegnano il sistema delle autonomie locali e, in primis, i Comuni, con il fine ultimo di garantire il benessere e la sicurezza dei cittadini. I Comuni sono il livello di governo più vicino al territorio e la loro prossimità li rende capaci di intercettare tempestivamente i

nuovi bisogni e le sempre diverse necessità dei cittadini, prerogativa indispensabile per il pieno sviluppo delle comunità di riferimento”.

“Mi piace sottolineare la loro natura di centri privilegiati di partecipazione democratica, di sperimentazione di buone pratiche e di ricerca di soluzioni innovative. Il sistema delle autonomie contribuisce a consolidare la coesione sociale del nostro Paese, così ricco di diversità e di specificità culturali e territoriali che ne fanno un ‘unicum’ nel panorama internazionale”, scrive ancora il ministro nella parte introduttiva dell’intervento.

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