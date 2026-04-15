GIUSEPPE FABBRICATORE: “GRANDE ORGOGLIO PER AVER RAPPRESENTATO REGIONE CAMPANIA AL VINITALY”

“E’ stato motivo di grande orgoglio aver potuto rappresentare il Consiglio Regionale della Campania, al Vinitaly, a Verona, una grandissima manifestazione rappresentativa del patrimonio vitivinicolo italiano, che ha raggiunto l’apice con la partecipazione del Premier Giorgia Meloni e dei Ministri e Vice Ministri del Governo nazionale, dal Ministro dell’Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste, on. Francesco Lollobrigida, al Ministro del Turismo Gianmarco Mazzi, al Vice Ministro degli Affari Esteri e della Cooperazione, on. Edmondo Cirielli”.

E’ quanto ha affermato il Vice Presidente del Consiglio Regionale della Campania, Giuseppe Fabbricatore.

“Ho potuto registrare la grandissima la soddisfazione dei tantissimi imprenditori intervenuti del settore e dei tantissimi cittadini attratti, anche sul piano turistico, dalle eccellenze enogastronomiche dell’Italia in generale e della nostra Regione, in particolare, la quale sta ottenendo un grandissimo successo grazie all’ottimo lavoro svolto degli Assessori regionali competenti, Maria Carmela Serluca e Vincenzo Maraio, in sinergia con l’eccellente azione del Governo nazionale, che ha affermato la leadership italiana nel settore enologico”, ha sottolineato l’esponente di Fratelli d’Italia.

“Le nostre radici e la nostra identità si rispecchiano nella qualità dei nostri vini – ha sottolineato il Vice presidente Fabbricatore – i quali esprimono la bellezza ed il fascino dei nostri territori ed, insieme con il nostro patrimonio culinario, diventano volano per lo sviluppo turistico e culturale della Campania e per proporre percorsi turistici esperenziali, legati alle specificità dei territori di ogni singola provincia, per renderli competitivi nell’ambito di una strategia turistica unitaria regionale e nazionale, nello scenario turistico mondiale. Desidero rivolgere – ha concluso l’esponente di Fratelli d’Italia – un particolare plauso e ringraziamento all’ottimo lavoro svolto dal Presidente del Parco Nazionale del Cilento, Vallo di Diano e Alburni, Giuseppe Coccurullo, che, insieme con il Vice presidente Carmelo Stanziola ed il Direttore Generale Romano Gregorio, hanno saputo valorizzare al massimo le bellezze e le ricchezze enogastronomiche di questo territorio, che rappresenta una punta di diamante nell’offerta turistica e culturale della nostra meravigliosa Regione”.