REGIONE CAMPANIA. CELANO E MINELLA (FI) CHIEDONO A FICO ADESIONE ALLA ROTTAMAZIONE

I Consiglieri Regionali di Forza Italia Roberto Celano e Mimi Minella, con una lettera indirizzata al Presidente della Regione Campania Roberto Fico, chiedono che anche l’ente regione aderisca alla rottamazione delle cartelle esattoriali per i tributi regionali.
“Ci rivolgiamo a Lei”, scrivono Celano e Minella, ” in qualità di Consiglieri regionali della Campania per sottoporre alla Sua attenzione l’opportunità di valutare, con la massima urgenza, l’adesione della Regione alla cosiddetta “Rottamazione-quinquies”, misura promossa dal Governo nazionale
per favorire la regolarizzazione delle posizioni debitorie di cittadini e imprese. Riteniamo che tale strumento rappresenti una concreta occasione per consentire a migliaia di contribuenti campani, oggi in condizioni di difficoltà economica, di rientrare nei propri obblighi
in maniera sostenibile, grazie a un significativo alleggerimento del peso derivante da sanzioni e interessi. Si tratta, in sostanza, di
un intervento che si muove nella direzione di una più ampia pace fiscale, capace di offrire un reale sostegno al tessuto economico
e sociale del nostro territorio. L’adesione da parte della Regione Campania potrebbe inoltre tradursi in un duplice beneficio:
da un lato, agevolare cittadini e imprese nel percorso di regolarizzazione; dall’altro, consentire all’Ente di trasformare crediti
di difficile esigibilità in entrate certe, contribuendo così al miglioramento dei conti pubblici regionali.”