SALERNO, COMUNALI 2026. OTTO CANDIDATI SINDACO PER LE ELEZIONI DEL 25 E 25 MAGGIO

Redazione Agenda PoliticaPrima pagina, Primo piano

Sono 8 i candidati che, all’Ufficio Elettorale del Comune di Salerno, hanno presentato la propria candidatura alla carica di Sindaco per le elezioni comunali, in programma il 24 ed il 25 Maggio.

In campo c’è l’ex Presidente della Regione Campania e già Sindaco di Salerno Vincenzo De Luca, sostenuto da 7 liste.

Per tutto il centro destra, con quattro liste in campo, c’è il docente universitario di Diritto Amministrativo Gherardo Marenghi

Sostenuto da una coalizione di sinistra l’avvocato Franco Massimo Lanocita, con tre liste nella sua coalizione.

In corsa, anche, Armando Zambrano con una alleanza composta da tre liste civiche.

Con una sola lista a testa ci sono, anche, i nomi di Mimmo Ventura, Elisabetta Barone, Pio Antonio De Felice e Alessandro Turchi.

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