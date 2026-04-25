PROVINCIA DI SALERNO. GIOVANNI GUZZO: “A CASTEL NUOVO CILENTO PER INIZIATIVA VERDE PARCO”

Redazione Agenda PoliticaTutte le notizie
Oggi a Castelnuovo Cilento, nell’ambito della prima edizione di Verde Parco, abbiamo vissuto un momento di confronto autentico su uno dei pilastri della nostra identità: l’agricoltura cilentana come cuore pulsante della Dieta Mediterranea.
Un tema che non è solo tradizione, ma prospettiva.
Non è solo memoria, ma innovazione.
Lo scrive Giovanni Guzzo, Presidente facente funzioni della Provincia di Salerno. 

Un confronto di qualità che ha ribadito una verità semplice: il Cilento ha tutto ciò che serve per essere protagonista di un nuovo modello di sviluppo, sostenibile, competitivo e profondamente legato alla sua terra.
Particolarmente significativo il coinvolgimento dei giovani dell’IIS “Ancel Keys”, custodi e interpreti del futuro di questo territorio, capaci di trasformare conoscenza in opportunità.
La Dieta Mediterranea, riconosciuta nel mondo, continua ad essere per noi non solo un patrimonio da difendere, ma una leva concreta per innovare l’agricoltura, valorizzare le eccellenze e creare nuove prospettive economiche.
Andiamo avanti, con radici forti e visione chiara.
Il futuro del Cilento passa anche da qui.

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