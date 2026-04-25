IL COMUNE DI OLEVANO SUL TUSCIANO RICEVE LA MEDAGLIA D’ORO AL VALORE CIVILE

Oggi, nel giorno in cui l’Italia celebra la libertà riconquistata, il Comune di Olevano sul Tusciano ha ricevuto la Medaglia d’Oro al Valore Civile, un riconoscimento che onora la memoria, il sacrificio e la straordinaria umanità del nostro popolo.

“Durante il secondo conflitto mondiale, immediatamente dopo l’8 settembre, il territorio di Olevano sul Tusciano fu teatro di feroci scontri tra le forze tedesche e gli alleati. Dopo il bombardamento del 14 settembre 1943 della frazione Monticelli, la popolazione, testimone della morte di 19 persone e vittima della distruzione della quasi totalità delle abitazioni, diede prova di grandissimo altruismo e coraggio, prodigandosi per dare rifugio a chi aveva perso la casa e condividendo le poche risorse ricavate dalla coltivazione dei terreni.

Mirabile esempio di sacrificio, di spirito di solidarietà e di virtù civiche.

14 settembre 1943 – Olevano sul Tusciano.”