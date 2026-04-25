COMUNE DI SARNO. IN PIAZZA PER LA CELEBRAZIONE DEL 25 APRILE, IL SINDACO SQUILLANTE: “NOSTRA LIBERTA’ E’ UNA EREDITA'”

Questa mattina la Città di Sarno ha celebrato l’81° anniversario della Liberazione d’Italia con una cerimonia intensa e raccolta, nel segno della memoria e della libertà. La manifestazione, promossa dal Comune di Sarno con la collaborazione dell’ANPI e delle sezioni locali delle associazioni Mutilati e Invalidi di Guerra e Combattenti e Reduci, si è svolta alla presenza del Sindaco Francesco Squillante e dell’Amministrazione comunale, oltre a una nutrita partecipazione di cittadini e di rappresentanti delle istituzioni, delle Forze dell’ordine e delle associazioni di volontariato.

La giornata si è aperta in piazza Marconi, dove è stato scoperto, su proposta dell’ANPI, un cippo commemorativo dedicato ai partigiani sarnesi che presero parte alla Resistenza contro il nazifascismo, in memoria del loro sacrificio e del loro impegno per la libertà.

Successivamente, in piazza IV Novembre, ha avuto luogo la deposizione di una corona d’alloro in memoria dei caduti e dispersi italiani di tutte le guerre, seguita dalla celebrazione eucaristica presieduta da don Roberto Farruggio.

Sono seguiti gli interventi del Sindaco di Sarno Francesco Squillante, della Vicepresidente provinciale dell’ANPI Maria Di Serio, del Vicepresidente della sezione locale dell’ANMIG Nicola Esposito e del Presidente della sezione locale dei Combattenti e Reduci Aniello Sirica.

“Il 25 aprile non è solo una celebrazione”, ha detto il Sindaco Francesco Squillante nel suo intervento. “È un impegno: un impegno a ricordare, ma soprattutto a scegliere. Scegliere da che parte stare, anche nelle piccole cose. Scegliere il rispetto invece dell’odio, la partecipazione invece dell’indifferenza”.

“Perché, in fondo, la libertà che celebriamo oggi non è solo un’eredità: è una responsabilità. E sta a noi dimostrare di esserne sempre all’altezza”, ha concluso.