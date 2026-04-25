MONTECORVINO ROVELLA. IL SINDACO MARTINO D’ONOFRIO: “IL 25 APRILE E’ UN MONITO VIVO”

Il 25 Aprile è un monito vivo. È la nostra dichiarazione, ogni anno rinnovata, che siamo dalla parte della pace, della democrazia e della giustizia sociale. Non a parole soltanto, ma nei fatti, nelle scelte quotidiane, nell’educazione che diamo ai nostri figli.
Se sapremo fare questo allora avremo fatto la nostra parte affinché quegli orrori non si ripetano.
Lo scrive il Sindaco di Montecorvino Rovella Martino D’Onofrio, a margine dell’iniziativa sul 25 Aprile.
Viva l’Italia.
Viva Montecorvino Rovella!