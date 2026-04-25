AVELLINO, COMUNALI 2026. TRE CANDIDATI SINDACO IN CORSA: LAURA NARGI, NELLO PIZZA E GIANLUCA FESTA

Redazione Agenda PoliticaPrima pagina, Primo piano

Saranno tre i candidati Sindaco per le Comunali di Avellino, in programma il 24 ed il 25 Maggio, per chiudere il lungo periodo di commissariamento che ha interessato il capoluogo irpino. In corsa ben due ex sindaci…

In campo, per il Campo Largo di Avellino, ci sarà Nello Pizza, già Segretario Provinciale del Partito Democratico. Con lui le liste di Pd, M5S, Casa Riformista, Noi di Centro ed alcune civiche.

Sono 5, invece, le liste in campo per sostenere la candidatura a Sindaco di Laura Nargi, tra cui anche due compagini civiche che fanno riferimento a Forza Italia e Fratelli d’Italia.

Per l’ex Sindaco Gianluca Festa, invece, saranno 4 liste della coalizione.

 

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