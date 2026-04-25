PROVINCIALI 2026. INCONTRO TRA PASQUALE ALIBERTI E NUNZIO CARPENTIERI

Redazione Agenda PoliticaTutte le notizie

Continuano gli incontri, sul territorio, per Pasquale Aliberti, candidato alla Presidenza della Provincia di Salerno per il centro destra, in vista del voto del prossimo 4 Maggio.

“Un aperitivo con Nunzio Carpentieri,” scrive Pasquale Aliberti, ” protagonista di un importante risultato alle ultime regionali e un gruppo di amministratori suoi amici. Il sole di questo 25 aprile per ragionare insieme sull’importanza di questa battaglia per la provincia: quando le radici e i valori sono condivisi, il confronto porta sempre a ritrovarsi. Grazie di cuore”

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