PROVINCIALI 2026. INCONTRO TRA PASQUALE ALIBERTI E NUNZIO CARPENTIERI

Continuano gli incontri, sul territorio, per Pasquale Aliberti, candidato alla Presidenza della Provincia di Salerno per il centro destra, in vista del voto del prossimo 4 Maggio.

“Un aperitivo con Nunzio Carpentieri,” scrive Pasquale Aliberti, ” protagonista di un importante risultato alle ultime regionali e un gruppo di amministratori suoi amici. Il sole di questo 25 aprile per ragionare insieme sull’importanza di questa battaglia per la provincia: quando le radici e i valori sono condivisi, il confronto porta sempre a ritrovarsi. Grazie di cuore”