GUARDIA SANFRAMONDI. FIORENZA CENICCOLA CANDIDATA NELLA LISTA DI RAFFAELE DI LONARDO

In occasione della giornata di presentazione delle liste elettorali, che ha visto il sindaco uscente Raffaele Di Lonardo ricandidarsi alla guida della lista “Insieme per Guardia”, la Consigliera Comunale Fiorenza Ceniccola ha ufficializzato la propria candidatura all’interno della stessa lista in quota al neonato movimento civico “Rivoluzione Gentile”.

Nel corso del pomeriggio è stato inoltre presentato ufficialmente il movimento civico transpartitico “Rivoluzione Gentile”, animato da persone giovani — non solo anagraficamente — accomunate dalla volontà di mettersi al servizio della comunità con competenza, visione e spirito costruttivo.

La nascita del movimento trova ispirazione nella presentazione del libro “Rivoluzione Gentile” dell’on. Ugo Cappellacci, presente all’incontro, che ha rappresentato un momento fondativo e di riflessione per il gruppo promotore. Nel suo intervento, l’on. Cappellacci ha sottolineato:

“La leadership del futuro per i giovani nasce dal servizio gentile: competenza, coraggio, ascolto.”

La Consigliera Ceniccola ha evidenziato come la scelta di presentare il movimento proprio nel giorno della scadenza per il deposito delle liste elettorali sia fortemente simbolica, con l’obiettivo di definire toni e modalità di una nuova fase del confronto politico locale, improntata a partecipazione, rispetto e visione condivisa.

“Rivoluzione Gentile” ha già espresso un contributo concreto alla competizione elettorale, sostenendo la lista “Insieme per Guardia” con quattro candidati: Fiorenza Ceniccola, Filippo Maria Guidi, Pierpaolo Di Santo e Michele Yvon Spagnuolo. Un segnale politico chiaro che punta a valorizzare la sinergia tra esperienza amministrativa ed energie giovanili e professionali, con un investimento reale sul capitale umano.

Nel suo intervento, Ceniccola ha inoltre ribadito il proprio impegno nella diffusione dei valori fondanti del movimento — servizio, competenza, ascolto e partecipazione — annunciando l’istituzione della prima sede fisica della futura scuola politica di “Rivoluzione Gentile”, che sorgerà presso la “Casa di Bacco” di Guardia Sanframondi.

“Rivoluzione Gentile” si propone come uno spazio aperto e inclusivo, capace di coinvolgere cittadini, giovani e professionisti in un percorso condiviso di crescita civica e politica, con l’obiettivo di contribuire allo sviluppo consapevole e duraturo della comunità.