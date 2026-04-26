SALERNO, COMUNALI 2026. LUNEDI’ 27 APRILE LA PRESENTAZIONE DELLA LISTA DI AVS CON LANOCITA SINDACO

Lunedì 27 aprile, a partire dalle ore 19 in piazza Mario Ricciardi a Torrione, manifestazione di apertura della campagna elettorale di AVS. Saranno presentati le candidate e i candidati al Consiglio Comunale di Salerno nella lista di Alleanza Verdi e Sinistra a sostegno della
candidatura a Sindaco di Francomassimo Lanocita. Interverranno il candidato Sindaco e il deputato di AVS Franco Mari, che
illustreranno i punti programmatici della coalizione che punta a voltare finalmente pagina in città dopo i decenni di malgoverno delle amministrazioni deluchiane.