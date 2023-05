SAN VALENTINO TORIO. MICHELE STRIANESE: “A FINE MESE PRONTA UNA NUOVA AREA GIOCHI”

E’ tutto pronto e per la fine del mese inaugureremo tutti e 3 i nuovi parchi giochi che abbiamo previsto di realizzare nelle nostre scuole per l’ infanzia di Casatori (San Giovanni Bosco), Via Annunziata (Suor Bakita) e Via Russolillo (Giuseppe Mazzini).

Lo annuncia Michele Strianese, Sindaco del Comune di San Valentino Torio.

Davvero una bellissima iniziativa per i nostri piccoli scolari e per questo ringrazio per l’ impegno profudo l’ Assessore alla Pubblica Istruzione e Manutenzione Raffaella Zuottolo, la dott.ssa Annamaria Vastola e l’ Arch. Onofrio Abronzo dell’ Ufficio Tecnico Comunale.

Grazie anche all’ Azienda dei Servizi Sociali AgroSolidale che ha finanziato per circa il 50 % l’ intervento in oggetto e la consigliera delegata alle Politiche Sociali Maddalena Celentano.

Nei prossimi giorni partiranno i lavori.

Sempre vicini alle famiglie.

Buon divertimento bambini…!!!