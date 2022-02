AGROPOLI, COMUNALI 2022. ANDREA VOLPE: “LA LISTA DEL PSI SARA’ IN CAMPO”

“Ad Agropoli, così come in tanti centri della provincia di Salerno, il Psi sarà in campo con le sue idee programmatiche e i suoi candidati. Con la Segreteria Provinciale siamo a lavoro per proporre, nei territori, le migliori forze politiche che hanno voglia di contribuire alla crescita culturale e sociale di una provincia che ha ancora tanto da offrire.”

Lo scrive il Consigliere Regionale del PSI Andrea Volpe, impegnato in un tour nei centri della Provincia di Salerno chiamati al voto nella prossima primavera.