AGROPOLI, COMUNALI 2022. FRANCO ALFIERI E LA MANCATA BENEDIZIONE DI ADAMO COPPOLA

Franco Alfieri sostiene, per davvero, la candidatura a sindaco, per il secondo mandato, del Sindaco uscente di Agropoli Adamo Coppola ? Sono state, realmente, eliminate le ultime remore che l’ex primo cittadino di Agropoli aveva nei confronti del suo ex delfino ? Sono molti i nodi ancora da sciogliere e, secondo i bene informati, la prima metà del mese di marzo sarà fondamentale per chiudere la partita sul nome del candidato sindaco di Agropoli. Coppola, intanto, fiutata l’aria di tempesta, non è rimasto certo con le mani in mano ed ha chiuso, in maniera ufficiale, un’intesa con il Vice Capogruppo alla Camera dei Deputati Piero De Luca: una sorta di assicurazione sulla vita politica per i prossimi 5 anni ma anche, e prima di tutto, per la prossima campagna elettorale per le Comunali 2022 di Agropoli.

