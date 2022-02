TERZO MANDATO E VOTO ON LINE: I 5 STELLE DI SALERNO RESTANO SULLA LINEA DI CONTE

I parlamentari salernitani del Movimento 5 Stelle Angelo Tofalo, Andrea Cioffi e Luciano Provenza restano sulla linea politica dell’ex Presidente del Consiglio Giuseppe Conte e sono pronti, nel voto on line del prossimo 10 Marzo, a votare contro la modifica allo statuto del M5S che prevede l’eliminazione del vincolo del terzo mandato. Nonostante la questione riguardi da vicino Tofalo e Cioffi, che sono già giunti al secondo mandato alla Camera ed al Senato, la posizione è quella di rimanere accanto a Giuseppe Conte nel braccio di ferro che si appresta a tenere con Luigi Di Maio per la leadership politica all’interno del Movimento 5 Stelle. Non tutti gli altri parlamentari, eletti in Provincia di Salerno, seguono la linea Conte: a cominciare dal deputato di Eboli Cosimo Adelizzi, da sempre uno degli uomini piu’ vicini a Di Maio.

