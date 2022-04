AGROPOLI, COMUNALI 2022. IL PARTITO DEMOCRATICO BLINDA LA CANDIDATURA DI MUTALIPASSI

Il centrosinistra c’è, è forte, aperto alle migliori competenze della società civile. Sostiene Roberto Mutalipassi con convinzione. “Il Psi è impegnato alla crescita politica della comunità Agropolese e sarà un alleato importante per la coalizione di centrosinistra che sosterrà nelle prossime elezioni amministrative”. Così Antonietta Tommasone

segretaria cittadina partito socialista italiano – PSI che conferma il pieno sostegno al candidato sindaco del centro sinistra. Per Emidio Cianciola ‘Lista civica – Ci siamo per Agropoli’ quella di Mutalipassi “è la migliore sintesi per tenere insieme il centrosinistra ed il mondo civico. Siamo pronti per animare un nuovo slancio politico ed amministrativo”. “Noi – ha aggiunto – faremo da civici la nostra parte per il bene della comunità”. Confermata anche l’alleanza con il Movimento 5 Stelle, come confermato da Mario Pesca, responsabile del Movimento 5 Stelle della sezione di Agropoli: “Prima di dare il mio sostegno mi sono confrontato con il senatore Franco Castiello e con il consigliere regionale Michele Cammarano i quali hanno confermato che il simbolo del M5S segue il Pd, un’alleanza consolidata – ha infatti dichiarato – Con il Pd a sostegno di Mutalipassi non poteva mancare il

mio appoggio. Personalmente, sono felice di questa scelta, lo conosco da tantissimi anni, è un professionista serio e preparato, può dare una svolta alla città di Agropoli, dopo 5 anni di buio, con l’amministrazione Coppola: io sono sempre stato all’opposizione, coerentemente, rispetto al mio mandato. Con la serietà di Roberto

Mutalipassi possiamo davvero dare una svolta alla città di Agropoli”. “Sicuramente noi stiamo allestendo una compagine molto importante, credibile dove l’elemento è la serietà, la competenza e la credibilità”, ha dichiarato invece Modestino Rosiello, segretario cittadino del Pd. “Potevamo scegliere di vincere facile le elezioni, con pochi avversari politici ma abbiamo fatto una scelta di responsabilità, Agropoli rischiava di dormire per altri 5 anni, in questo mandato è stata totalmente dimenticata, abbandonata – ha aggiunto il segretario cittadino dem – Al di là dei rapporti umani, la nostra è stata una scelta di responsabilità, non parleremo dei nostri avversari ma di ciò

che non è stato fatto e di come lavorare, in tempi brevi, per riportare in alto il nome di Agropoli”.