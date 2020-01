ALLEANZA M5S-PD IN CAMPANIA. TOFALO FA IL PONTIERE: “DOMENICA SI CHIUDE”

E’ Angelo Tofalo, attuale sottosegretario alla Difesa, uno dei principali sostenitori della necessità di chiudere un’intesa con il Partito Democratico in vista delle Regionali in Campania.

E lo ha fatto anche nel corso dell’assemblea plenaria dei parlamentari pentastellati, che si è tenuta ieri sera a Roma, sotto la guida del neo Capo Politico Vito Crimi. Tofalo, secondo quanto riportato oggi dal Corriere della Sera, ha indicato anche la giornata di domenica come decisiva per chiudere l’accordo, anche se non si comprende bene su quali basi: un passo indietro di De Luca che accetterebbe la candidatura di Sergio Costa ? Oppure un accordo con il M5S pronto a sostenere lo stesso Governatore uscente ? E, poi, come giustificare le tante dichiarazioni al vetriolo rilasciate da Valeria Ciarambino negli ultimi giorni ? Certo, l’esperienza del Governo giallorosso lo ha dimostrato, mai dire mai. Pare, pero’, che tra le condizioni che il M5S vuole porre nell’ambito dell’intesa con il Partito Democratico ci sia anche il controllo capillare delle liste e l’esclusione dalla competizione elettorale dei cosiddetti impresentabili.