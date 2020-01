LEGA, SALVINI RILANCIA: DAL 14 FEBBRAIO IL TESSERAMENTO, IL 18 A NAPOLI CONTRO DE LUCA

Giusto il tempo di metabolizzare i risultati elettorali di Emilia Romagna e Calabria che Matteo Salvini, leader della Lega, è già pronto a ripartire verso i prossimi appuntamenti elettorali che saranno le Regionali di fine Maggio in Liguria, Veneto, Marche, Campania, Puglia e Toscana. E, non a caso, anche per ottenere un maggiore radicamento sul territorio dove c’è anche da lanciare una nuova classe dirigente, la Lega il 14 Febbraio (giorno di San Valentino) partirà in tutta Italia con la campagna di tesseramento per il 2020. Nulla esclude, quindi, che a breve si possano celebrare anche i congressi regionali e provinciali, in quei territori dove la Lega è nelle mani dei Commissari nominati direttamente da Roma. Le novità, comunque, non finiscono qui: il 18 Febbraio entra nel vivo anche la campagna elettorale per le Regionali in Campania perchè Matteo Salvini ha deciso di organizzare un evento pubblico per denunciare il mal governo del Presidente De Luca e del sindaco di Napoli De Magistris.

