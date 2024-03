ANCE AIES SALERNO. DOMANI INCONTRO A SALERNO SUL GIRO DI BOA PER I FONDI PNRR

Nel 2023 il settore delle costruzioni aveva fatto registrare una frenata degli investimenti (-0,6%) che si temeva potesse seguire, nel 2024, una caduta ancora più consistente, pari al -7,4% (Rapporto congiunturale del CRESME sul mercato delle Costruzioni)con un calo degli investimenti in costruzioni che avrebbe dovuto risentire del mancato apporto espansivo della manutenzione straordinaria (che nell’ultimo triennio è giunta a rappresentare il 40% del mercato), a seguito del venir meno dello strumento della cessione del credito/sconto in fattura. Al momento, però, la stima per il 2024 – ancora agli albori – promette un’importante crescita negli investimenti in opere pubbliche (+20%), legata alla necessaria accelerazione degli investimenti del PNRR che quindi assume un ruolo ancor più centrale per il sostegno all’economia e del settore delle costruzioni. E’ fondamentale quindi ora, anche a seguito del nuovo provvedimento governativo (DDL 1752/C) relativo alle disposizioni urgenti per l’attuazione del PNRR, accelerare le fasi di aggiudicazione, consegna e realizzazione dei lavori, se si vogliono raggiungere gli ambiziosi obiettivi del PNRR, senza perdere una grandissima opportunità di sviluppo e di ammodernamento del Paese.

In provincia di Salerno, secondo i dati dalla Camera di commercio di Salerno, la ricchezza prodotta ha avuto un lieve incremento complessivo (guadagna una posizione), con un’ottima performance nel settore costruzioni (+19,1%). Nel 2022 la provincia di Salerno, con oltre 19.400 euro di valore medio per abitante di ricchezza prodotta, occupa l’85° posto nella classifica delle province italiane per valore aggiunto pro capite, salendo di una posizione rispetto al 2019. Inoltre rispetto all’ultimo anno, la provincia mostra un incremento del valore aggiunto in linea con l’andamento nazionale (6,8% Salerno rispetto al 6,9% Italia).

Di questo si discuterà nel corso del convegno “PNRR, giro di boa” organizzato da Ance Aies Salerno e programmato per domani, venerdì 22 marzo, a partire dalle 9.30 presso il Grand Hotel Salerno di cui si allega programma.