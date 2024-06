ALLEANZA VERDI SINISTRA CHIUDE IN PIAZZA, A SALERNO, LA CAMPAGNA PER LE EUROPEE 2024

Chiusura in piazza, come da tradizione, per Alleanza Verdi Sinistra che, questa sera, a partire dalle 18:30, in Piazza Caduti di Brescia, a Salerno, terrà l’ultimo intervento pubblico prima del voto di domani 8 Giugno.

“Questa sera” scrive il deputato di Alleanza Verdi Sinistra Franco Mari, ” tutti alla chiusura della nostra campagna elettorale in piazza Caduti Civili di Brescia, a Pastena, dove saremo in compagnia di tante personalità della cultura e dell’impegno civile, e avremo in collegamento il padre di Ilaria Salis che ci racconterà la vicenda della figlia dandoci un motivo in più per votare Alleanza Verdi e Sinistra.”