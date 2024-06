STEFANO CALDORO: “NOSTRA SCELTA COERENTE, QUELLA DI SOSTENERE GIORGIA MELONI E FRATELLI D’ITALIA”

Alla vigilia dell’appuntamento con le elezioni Europee dell’8 e 9 Giugno, Stefano Caldoro, leader dei Moderati e Riformisti, lancia un chiarissimo appello al voto a favore di Giorgia Meloni e di Fratelli d’Italia.

Caldoro, le Elezioni Europee saranno un test sull’operato del Governo Meloni?

“Sarà così in parte, anche se lo sforzo di tutti dovrebbe essere quello di mettere al centro i grandi temi che vedono l’Europa e soprattutto gli organismi europei quali veri protagonisti. A partire dalla difesa comune, alle grandi scelte ambientali, alla convergenza delle politiche economiche fiscali. Per quanto riguarda invece il tema più politico, se ci sarà anche un giudizio sulle politiche nazionali, questo non potrà che premiare l’azione del Governo guidato da Giorgia Meloni per gli ottimi risultati che sta conseguendo, a partire dai recenti dati Istat sul record di percentuale di occupati in Italia in particolare tra i giovani e le donne.”

Si va verso un voto radicale tra Fdi e PD. Due modi diversi di concepire l’Europarlamento

“Il PD e l’intero centrosinistra hanno perso credibilità in merito alla possibilità di garantire al nostro Paese un ruolo da protagonista in Europa. La loro politica è sempre stata contraddistinta da una posizione poca incisiva sugli interessi nazionali, preferendo una linea eccessivamente subordinata agli orientamenti dettati dai Paesi come Francia e Germania che di fatto influenzavano le decisioni degli organismi comunitari. Non è una questione di meno Europa a scapito dell’interessa nazionale, quanto piuttosto di come l’interesse del Paese possa essere garantito in coerenza con i valori propri dell’unione europea. Un po’ come tornare alle origini, quando l’Europa fu costruita e pensata come grande progetto unitario con alla base l’identità dei singoli Stati. Solo un centrodestra ed una sua netta affermazione può garantire questo.”

I Moderati e Riformisti hanno confermato il sostegno a Fdi

“Sì. La nostra scelta è quella di sostenere e votare il Presidente del Consiglio e capo della coalizione, Giorgia Meloni. Questa scelta è assolutamente coerente con la storia di questo gruppo che si è sempre contraddistinto per una scelta di campo netta, con il centrodestra all’atto della sua nascita, nel 1994, e che non ha mai cambiato posizione. Siamo stati tra i federatori del Popolo della Libertà e oggi continuiamo con convinzione a condividere questo spazio politico. Votare Giorgia Meloni è la sintesi di questo lungo percorso.”