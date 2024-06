IL MINISTRO FRANCESCO LOLLOBRIGIDA OGGI A BATTIPAGLIA, SARNO E BARONISSI

Il Presidente provinciale di Fratelli d’Italia, Giuseppe Fabbricatore, annuncia la presenza a Salerno – domani 4 giugno 2024 – del Ministro dell’Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste, Francesco Lollobrigida. Il Coordinamento provinciale, in collaborazione con i coordinamenti cittadini di Battipaglia, Sarno e Baronissi, hanno organizzato in queste tre importanti città – in

occasione della campagna elettorale per le Europee 2024, che vede protagonisti, oltre a Giorgia Meloni, i due candidati Alberico Gambino e Ines Fruncillo – tre incontri ai quali parteciperanno, oltre al Ministro Lollobrigida, anche il Vice Ministro degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, Edmondo Cirielli, il sen. Antonio Iannone, l’on. Imma Vietri, il consigliere regionale on. Nunzio Carpentieri, lo stesso Giuseppe Fabbricatore, i consiglieri provinciali di Fratelli d’Italia, Carmine Amato e Aniello Gioiella, i presidenti delle principali organizzazioni delle imprese agricole, i candidati sindaci e i candidati ai Consigli comunali. Più precisamente, alle ore

10:00 il Ministro Lollobrigida sarà a Battipaglia, presso l’Hotel Commercio – Ristorante Le Radici SS18. “Le Politiche Agricole in Europa” il tema del convegno. I saluti di benvenuto sono affidati a Giovanni Adinolfi, del Gruppo Adinolfi. Interverranno il Vice Ministro Cirielli e il Ministro Lollobrigida. Saranno presenti il sen. Iannone, l’on. Vietri, l’on. Carpentieri, il presidente Fabbricatore, il presidente CopAgri Angela Pisacane, il presidente di Cia Salerno Pippo Greco, il presidente di Confagricoltura di Salerno Antonio Costantino, il presidente di Coldiretti di Salerno Ettore Bellelli, il presidente del Comitato Campano per Giorgia Meloni Antonio Fasolino, il

responsabile regionale Agricoltura per FdI Michele Gioia, il candidato sindaco al Comune di Capaccio Paestum Emanuele Sica, i candidati per le Europee Gambino e Fruncillo. Alle 12:30 il Ministro Lollobrigida sarà a Sarno, presso il Comitato Elettorale-Cocca Sindaco in via G. Matteotti. Tema dell’incontro “Agricoltura, sostenibilità e innovazione – le opportunità di finanziamento per

la Valle del Sarno”. Interverranno Lollobrigida, Cirielli, Cocca, Gambino e Fruncillo, alla presenza del sen. Iannone, dell’on. Vietri, dell’on. Carpentieri, dei consiglieri provinciali Amato e Gioiella, del presidente provinciale Fabbricatore e dei candidati di FdI al Consiglio comunale di Sarno. Alle ore 13:45, infine, il Ministro Lollobrigida incontrerà a Baronissi, presso l’Hotel dei Principati in via

Salvator Allende 88, il candidato sindaco Tony Siniscalco e gli agricoltori del territorio.