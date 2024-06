LA SFIDA DI MARTUSCIELLO ALLA LEGA DI SALVINI: “AL SUD ? LA QUADRUPLICHIAMO COME NUMERO DI VOTI”

Salvini dice che la Lega supererà Forza Italia? Non so dove, qui al Sud la quadruplichiamo”. Lo afferma il capogruppo di Forza Italia al Parlamento Europeo, Fulvio Martusciello. “Nella circoscrizione meridionale – aggiunge Martusciello – Forza Italia alle Europee otterrà uno straordinario risultato perché è sempre attenta alle istanze del Sud. Noi i nostri corregionali li chiamiamo per nome e non certo terroni come pure faceva qualche leader politico. Sarà il Mezzogiorno – conclude il capogruppo azzurro a Bruxelles – a dare la grande spinta a Forza Italia per raggiungere tutti i traguardi prefissi”.

