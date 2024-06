MARCO IAQUINANDI E’ IL NUOVO RESPONSABILE AGRICOLTURA DI FRATELLI D’ITALIA SALERNO

Ringrazio Giuseppe Fabbricatore, il presidente provinciale del partito, il senatore Antonio Iannone e il viceministro Edmondo Cirielli che hanno inteso nomimarmi, affidandomi una delega verso un settore a cui sono molto legato e per il quale ho inteso dare operatività durante il mio mandato da amministratore comunale e provinciale, con diversi progetti, come l’istituzione della de.co. sui nostri prodotti tipici di punta, come pomodoro sanmarzano e ortaggi del territorio- dichiara Marco Iaquinandi – L’impegno, suggellato anche dal cordiale e fattivo dialogo, intercorso quest’oggi a Sarno, con il Ministro Lollobrigida, è programmare attività che puntino alla tutela delle aree coltivabili, valorizzare e promuovere le nostre eccellenze agroalimentari del territorio provinciale, rafforzando la qualità anche della trasformazione.

Dai miei riscontri emerge inoltre la necessità di riorganizzare le aree di distribuzione all’ingrosso e convergere verso progetti di migliore interoperabilità con logistica e strutture mercatali, puntando a migliore collocazione dei nostri prodotti, sia sollecitando il km0 che verso l’internazionalizzazione.

Occorrono nuovi approcci con la condivisione tra consorzi, imprese e associazioni per migliorare ulteriormente le già belle perfomances di tante imprese del settore rivolte da tempo alla terza e quarta gamma.

Oltre a rafforzare la rete dei conservieri industriali, garantendo il giusto equilibrio territoriale e le opportunità lavorative ed inserimento occupazionale nella filiera, vigilando su abusi e migliorando condizioni lavoratori”.