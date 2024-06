FULVIO MARTUSCIELLO (FI): “A NAPOLI IN 15.000 IN PIAZZA CON TAJANI PER CHIUSURA CAMPAGNA ELETTORALE”

“In 15 mila hanno riempito piazza Matteotti, nel centro di Napoli, per la manifestazione conclusiva della campagna elettorale di Forza Italia con il nostro segretario nazionale Antonio Tajani. Questa piazza strapiena conferma il radicamento di Forza Italia a Napoli e in

Campania”. Cosi’ il coordinatore regionale di Forza Italia in Campania Fulvio Martusciello.

“Daremo un contributo significativo al risultato elettorale del partito – aggiunge MARTUSCIELLO – stiamo costruendo il partito

dei ceti produttivi, delle categorie dei professionisti che rappresenta il Paese reale. L’elettorato certamente continuera’ a darci fiducia.

“A Bruxelles – ha concluso l’eurodeputato – vogliamo dare piu’ forza al Sud delle piccole e medie imprese, che sono il nostro

tessuto industriale, al Sud dell’agroalimentare che continua a crescere, al Sud dei giovani che escono dalle nostre Universita’

a partire dalla Federico II che sta celebrando gli 800 anni dalla fondazione, e chiedono occupazione qualificate grazie al ritorno dei centri decisionali”.

