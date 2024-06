“Ancora chiarimenti sulla situazione delle #scuole cittadine. Mentre gli altri chiacchierano a vuoto ed allarmano inutilmente i cittadini, noi programmiamo il futuro dei nostri plessi scolastici. Approvato dalla Giunta Comunale un progetto per realizzare un nuovo istituto dove si trovano i tre plessi A, B, C di Via Sottosanti, gia’ proposto in Regione Campania sul bando regionale per ottenere un finanziamento di 9 milioni di euro.”

Lo scrive il Sindaco di San Valentino Torio Michele Strianese.