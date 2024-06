IMMA VIETRI (FDI): “GOVERNO CON SOCIAL CARD PER FASCE DEBOLI, DA PD E M5S SOLO CHIACCHIERE”

“Il Governo Meloni conferma il suo sostegno alle fasce più deboli del Paese. Grazie all’impegno del Ministro Lollobrigida, infatti, è stata rinnovata la social card che sale a 500 euro (+40,3 euro rispetto al 2023) ed è destinata ad oltre 1,3 milioni di persone”. Lo dichiara, in una nota, la deputata salernitana Imma Vietri, capogruppo di Fratelli d’Italia alla Commissione Affari Sociali della Camera. “La carta ‘Dedicata a te’ vale 676 milioni di euro per il 2024 e i suoi beneficiari salgono a 1.330.000, più 30 mila rispetto al 2023. Si tratta di un servizio di vicinanza e solidarietà verso i meno fortunati che, con la social card, potranno acquistare prodotti alimentari, carburanti o abbonamenti per il trasporto pubblico. Tra i nuovi prodotti alimentari che potranno essere acquistati anche quelli Dop, ortaggi surgelati, prodotti da forno surgelati, tonno e carne in scatola. Molto positivo – aggiunge Vietri – anche l’annuncio che l’Inps controllerà ex ante l’erogazione del contributo per evitare truffe e comportamenti illeciti. Questi sono i fatti, che parlano da soli. Le chiacchiere le lasciamo fare a Pd e M5S, che invece di polemizzare dovrebbero essere contenti per il sostegno dato concretamente alle famiglie più bisognose” conclude Vietri.

