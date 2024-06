BARONISSI. ANTONIO SANTORO (UNIAMOCI): “CAMBIAMENTO GENERAZIONALE, VALORIZZARE I GIOVANI”

“In un periodo di cambiamenti globali e sfide economiche, è fondamentale puntare su un cambio generazionale che metta i giovani al centro della nostra agenda politica. I giovani rappresentano il futuro della nostra società, ed è nostro dovere fornire loro gli strumenti necessari per emergere e contribuire al progresso collettivo. Il cambiamento generazionale non è solo una questione di età, ma di mentalità e approccio. I giovani portano con sé nuove idee, innovazione e una visione fresca del mondo. Mi impegno a Promuovere la partecipazione giovanile. Fornire supporto, formazione e risorse per aiutare i giovani imprenditori a trasformare le loro idee in realtà.”

Lo scrive Antonio Santoro, candidato al Consiglio Comunale di Baronissi nella lista Uniamoci con Anna Petta Sindaco.

Per concretizzare queste visioni, propongo l’istituzione di uno Sportello Lavoro dedicato ai giovani, che offra una consulenza personalizzata e assistenza nella ricerca di lavoro, nella stesura del curriculum e nella preparazione per i colloqui. Orientamento professionale con sessioni di orientamento per aiutare i giovani a identificare le loro passioni e competenze, e come queste possono essere applicate nel mercato del lavoro. Formazione continua con corsi e workshop su competenze specifiche richieste dal mercato del lavoro, come digital skills, project management e lingue straniere. Accesso a opportunità con informazioni su stage, tirocini, apprendistati e opportunità di lavoro a livello locale, nazionale e internazionale.

Unendo la politica ad un netto un cambio generazionale con particolare attenzione alle politiche lavorative , credo fermamente che possa costruire una società più dinamica, inclusiva e pronta ad affrontare le sfide del domani. Vi chiedo allora un vostro gentile sostegno per un futuro in cui i giovani possano veramente fare la differenza.