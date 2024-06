BARONISSI. ANNA PETTA: “LA CHIUSURA DELLA CAMPAGNA ELETTORALE DOMANI TRA LA GENTE IN PIAZZA DELLA REPUBBLICA”

Dopo un lungo percorso, ufficializzato sin dai primi giorni dell’anno e proseguito attraversando ogni giorno il territorio del Comune di Baronissi, si concluderà domani la campagna elettorale della coalizione a sostegno della mia candidatura a Sindaco di Baronissi.

In Piazza della Repubblica, venerdì 7 giugno dalle ore 21:20 alle 22:40, saranno presenti tutti gli esponenti dei partiti e delle liste civiche che si riconoscono nella coalizione, ma soprattutto sarà presente una comunità: quella che, intorno a me, in questi mesi si è riunita e confrontata. Cittadini e cittadine di ogni età, accomunati dalla passione per il proprio territorio e dalla voglia di impegnarsi per migliorarlo. Sarà la conclusione di un percorso corale e appassionante, durato oltre cinque mesi, ma che affonda le sue radici in una lunga esperienza amministrativa, che mi ha visto negli ultimi 15 anni in carica come Vice Sindaco”. esordisce la candidata a Sindaco Anna Petta.

“In questi mesi, ho girato in lungo e in largo tutto il territorio, incontrando tantissime persone. Sin dal primo giorno, ho voluto impostare una campagna elettorale fondata sull’ascolto e sulla comprensione di quelli che sono i pensieri e le idee di ognuno. Credo che la concretezza debba essere un valore imprescindibile per un amministratore locale e, per questo, ho sempre preferito non fare dichiarazioni e promesse prima di aver verificato se fosse possibile mantenerle. Ho troppo rispetto per Baronissi, per la città e per chi vive in tutto il suo territorio”. Afferma Anna Petta, Candidata al Sindaco di Baronissi.

“Ora mancano poche ore all’appuntamento elettorale e voglio chiudere questa campagna con un appello al voto. Il diritto a far sentire la nostra voce attraverso il voto è stata una conquista frutto di sacrifici e battaglie, non solo ideologiche. Invito tutti ad andare a votare per non rendere oggi vani quei sacrifici. Ad esprimere il proprio diritto al voto, di essere parte attiva del processo democrativo. Ogni singolo voto è fondamentale. L’amministrazione di una Città non permette improvvisazione: Baronissi merita rispetto e competenze per proseguire e migliorare le prospettive future, non personalismi. Io e la mia squadra siamo pronti ad accogliere la sfida del futuro. Per realizzare la Baronissi che sogniamo: inclusiva, accogliente, sostenibile e all’avanguardia. Prima di tutto, però, al centro i cittadini e il benessere di tutta la comunità e di tutte le fasce sociali: giovani, adulti, bambini, anziani, nessuno escluso. Per questo abbiamo bisogno di voi! Votiamo con la sola speranza nel cuore di costruire insieme un futuro luminoso. Grazie per il vostro sostegno e per il coraggio che ogni giorno siete riusciti a trasmetterci. Nessun odio, nessun rancore, niente urla, nessuna fake news: noi abbiamo scelto il rispetto, la lealtà, la democrazia a fondamento della nostra azione: lo dovevamo a voi cittadini. Baronissi merita amore, merita rispetto, merita trasparenza, merita sincerità, merita serietà. Domani sera la nostra Piazza, per il Finale, brillerà solo dei vostri sorrisi e del vostro entusiasmo. grazie a tutti!”. A dirlo è la Candidata Sindaco al Comune di Baronissi Anna Petta.